ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в этом году

Согласно докладу организации, рост ВВП в 2022 году сократится с 4,1% до 2,8%.

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Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 2,8% с 4,1% из-за последствий конфликта на Украине. Об этом говорится на сайте организации.

«Ожидается, что мировой ВВП по рыночным обменным курсам вырастет на 2,8% в 2022 году, что на 1,3 процентных пункта ниже предыдущего прогноза в 4,1%», - говорится в докладе ВТО.

Всемирная торговая организация также сообщает, что рост должен ускориться до 3,2% в 2023 году, что близко к среднему показателю в 3,0% в период с 2010 по 2019 год.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что ВВП Российской Федерации будет снижаться, по официальному прогнозу, более чем на 10%. Снижение ВВП страны повлияет на бюджеты, на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми субъектами РФ.

До этого в Министерстве финансов РФ заявляли, что Россия будет судиться при объявлении ей Западом дефолта по неисполнению обязательств. Глава Минфина страны Антон Силуанов обозначил, что Российская Федерация со своей стороны сделала все необходимое, чтобы довести выплаты до инвесторов.