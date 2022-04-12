В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в этом году

Игнат Далакян
15:12 12.04.2022
Согласно докладу организации, рост ВВП в 2022 году сократится с 4,1% до 2,8%.
ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в этом году
© Фото: Li Hao, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 2,8% с 4,1% из-за последствий конфликта на Украине. Об этом говорится на сайте организации.

«Ожидается, что мировой ВВП по рыночным обменным курсам вырастет на 2,8% в 2022 году, что на 1,3 процентных пункта ниже предыдущего прогноза в 4,1%», - говорится в докладе ВТО.

Всемирная торговая организация также сообщает, что рост должен ускориться до 3,2% в 2023 году, что близко к среднему показателю в 3,0% в период с 2010 по 2019 год.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что ВВП Российской Федерации будет снижаться, по официальному прогнозу, более чем на 10%. Снижение ВВП страны повлияет на бюджеты, на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми субъектами РФ.

До этого в Министерстве финансов РФ заявляли, что Россия будет судиться при объявлении ей Западом дефолта по неисполнению обязательств. Глава Минфина страны Антон Силуанов обозначил, что Российская Федерация со своей стороны сделала все необходимое, чтобы довести выплаты до инвесторов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:31 В стране и мире
Лукашенко назвал провокацию в Буче «спецоперацией Британии»
15:26 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева
13:15 В стране и мире
Банк России выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО
14:23 В стране и мире
Захарова потребовала от ОБСЕ объяснить деятельность своих сотрудников в Донбассе
11:39 В стране и мире
Видео
Тайник и зажигательные смеси: кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, обученного НАТО
Популярное
Видео
Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы
В Подмосковье задержан окончивший курсы диверсантов НАТО сторонник «Правого сектора»*
Видео
Минобороны России показало залп «Калибров» с малого ракетного корабля ЧФ
Видео
Смертоносный «Штиль»: кадры ликвидации фрегатом ЧФ России БПЛА ВСУ «Байрактар» у берегов Крыма
Видео
«Главное, чтобы броня сидела»: кадры работы саперов в спецоперации РФ
Мастерство и слаженность: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.