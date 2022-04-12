Кудрин раскрыл прогноз по ВВП на 2022 год
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сказал, что ВВП России будет снижаться, по официальному прогнозу, более чем на 10%. Об этом он заявил на Комитете Совета Федерации по бюджету с отчетом о работе Счетной палаты за 2021 год.
«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают прогноз снижения ВВП в этом году. Он, безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», - сказано в сообщении.
По словам Кудрина, федеральный бюджет окажет всю необходимую помощь регионам, Минфин уже перераспределяет расходы внутри бюджета.
«В этом году нам придется больше работать, в том числе мониторить эти вопросы», - подчеркнул он.
Ранее Кудрин заявил, что Россия на данный момент использует модель экономики спроса, которая считается устаревшей и изжившей себя.