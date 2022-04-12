Захарова заявила, что ЕС превратился в агрессивную военную машину НАТО

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Европейский союз превратился в агрессивную военную машину НАТО. Как утверждает Захарова, слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля «ставят точку на определенном этапе существования» Евросоюза.

«Оно (заявление. - Прим. ред.) переводит работу ЕС в совершенно иное качество - из экономического блока, гуманитарного, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», - отметила дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Жозеп Боррель ранее заявил о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок вооружения. Он также отметил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». Слова главы дипломатии ЕС осудил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По словам российского политика, Боррель должен немедленно уйти в отставку после своего заявления.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова Борреля являются «из ряда вон выходящими» и у главы дипломатии ЕС, видимо, есть «что-то личное» к ситуации на Украине.