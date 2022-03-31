СМИ: Россия и Индия создали для себя аналог SWIFT

Запуск системы для двусторонних платежей может произойти в течение недели.

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Российский банк ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии завершили разработку собственной системы для осуществления платежей между двумя странами в обход наложенных на РФ западных санкций, в числе которые - отключение России от SWIFT. Запуск российско-индийского аналога может произойти в течение недели.

Как сообщает индийское издание Economic Times, представители центробанков двух стран встретятся в апреле, что обсудить нормативно-правовую базу системы. Также будут обсуждаться правовые инструменты для обеспечения торговли и банковских операций.

Ранее экономисты выразили мнение, что в России имеет смысл задуматься о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами. Заинтересованы переходом в недолларовую систему расчетов могут быть страны Евразийского экономического союза, Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других стран.