В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Россия и Индия создали для себя аналог SWIFT

Алексей Курильченко
14:18 31.03.2022
Запуск системы для двусторонних платежей может произойти в течение недели.
СМИ: Россия и Индия создали для себя аналог SWIFT
© Фото: freepik.com
Читайте нас на:

Российский банк ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии завершили разработку собственной системы для осуществления платежей между двумя странами в обход наложенных на РФ западных санкций, в числе которые - отключение России от SWIFT. Запуск российско-индийского аналога может произойти в течение недели.

Как сообщает индийское издание Economic Times, представители центробанков двух стран встретятся в апреле, что обсудить нормативно-правовую базу системы. Также будут обсуждаться правовые инструменты для обеспечения торговли и банковских операций.

Ранее экономисты выразили мнение, что в России имеет смысл задуматься о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами. Заинтересованы переходом в недолларовую систему расчетов могут быть страны Евразийского экономического союза, Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:00 Армия
В МО РФ заявили об удерживании Украиной в своих портах 68 иностранных судов
13:03 Армия
Видео
МО РФ публикует кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием
13:24 Спорт
FIFA ввела русский язык в список официальных языков организации
11:51 Армия
Видео
Отличившихся в спецоперации по защите Донбасса тульских десантников наградили в Брянске
13:20 В стране и мире
Путин поручил Орешкину объяснить помощнику Шольца механизм оплаты газа за рубли
Популярное
Видео
МО РФ публикует кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием
Видео
ПВО ВКС РФ сбили 18 украинских беспилотников за сутки, включая один «Байрактар»
Видео
МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях
Видео
Груды бетона и обломки: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
Видео
С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Дострелить до здравого смысла: чем помогают артиллеристам ЛНР агитационные снаряды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.