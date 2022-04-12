Путин заявил о неизбежности столкновения России с украинскими неонацистами
Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности столкновения России с выращиваемыми на Украине неонацистами.
«Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма», - заметил Путин в ходе общения с работниками космической отрасли России на космодроме Восточный.
Путин отметил, что эта поросль неонацизма на Украине выращивалась специально - так что столкновение было неизбежным.
«Столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», - подчеркнул Путин.
Также Путин заявил, что задачи специальной военной операции на Украине, несомненно, будут выполнены.
Ранее в Минобороны России сообщили о срыве артиллерийскими ударами и авиацией попытки украинских националистов прорваться из Мариуполя.