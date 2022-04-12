Путин заявил о неизбежности столкновения России с украинскими неонацистами

Путин отметил, что поросль неонацизма на Украине выращивалась специально - так что столкновение было неизбежным.

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Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности столкновения России с выращиваемыми на Украине неонацистами.

«Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма», - заметил Путин в ходе общения с работниками космической отрасли России на космодроме Восточный.

Путин отметил, что эта поросль неонацизма на Украине выращивалась специально - так что столкновение было неизбежным.

«Столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», - подчеркнул Путин.

Также Путин заявил, что задачи специальной военной операции на Украине, несомненно, будут выполнены.

Ранее в Минобороны России сообщили о срыве артиллерийскими ударами и авиацией попытки украинских националистов прорваться из Мариуполя.