Путин заявил, что задачи спецоперации на Украине, несомненно, будут достигнуты

Президент отметил, что у спецоперации «понятные и благородные задачи» - помощь людям в Донбассе.

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Все задачи специальной военной операции ВС РФ на Украине будут, несомненно, выполнены. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград космонавтам на космодроме Восточный.

«Так и будет. Нет никаких сомнений», - ответил Путин на пожелание одного из работников космодрома.

Президент также отметил, что у спецоперации «понятные и благородные задачи» - помощь людям в Донбассе.

Также Путин заявил, что в России будет возрождена лунная программа. По словам российского лидера, речь идет о запуске на спутник Земли аппарата «Луна-25».