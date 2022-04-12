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В МО РФ сообщили о сорванной артударами и авиацией попытке националистов прорваться из Мариуполя

10:12 12.04.2022
После удара по позициям ВСУ 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Российские Вооруженные силы ударами авиации и артиллерии предотвратили попытку украинских военнослужащих покинуть Мариуполь. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, украинские военные были окружены на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и пытались покинуть его в темное время суток.

«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», - заявил Конашенков на брифинге.

В результате ударов были уничтожены три танка ВСУ, пять БМП, семь автомобилей и около 50 человек личного состава. 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались.

Также Конашенков сообщил об уничтожении двух украинских складов и ангара с авиатехникой в Хмельницкой и Киевской областях.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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