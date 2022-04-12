Путин заявил, что офицеры РФ оказывают помощь ЛДНР и действуют мужественно и грамотно

Также президент России добавил, что российские военные в ходе спецоперации применяют самые современные виды вооружений с уникальными характеристиками, не имеющими аналогов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин высказался о действиях ВКС России в специальной военной операции по защите Донбасса. Он сделал это в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области.

«Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно», - заявил Путин.

Также президент России добавил, что российские военные в ходе спецоперации применяют самые современные виды вооружений с уникальными характеристиками, не имеющими аналогов.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении 130 украинских самолетов и 99 вертолетов с начала специальной военной операции.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил о сорванной артударами и авиацией попытке украинских националистов прорваться на север из Мариуполя.