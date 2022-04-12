В Минобороны также сообщили о сорванной артударами и авиацией попытке националистов прорваться из Мариуполя.

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С начала спецоперации уничтожены 130 украинских самолетов и 99 вертолетов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника в небе над Бердянском и Мелитополем, а оперативно-тактическая авиация поразила 32 военных объекта, в том числе ЗРК «Бук-М1», радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300, командный пункт и районы сосредоточения боевой техники.

Генерал-майор также сообщил о сорванной артударами и авиацией попытке националистов прорваться из Мариуполя. Уничтожены три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотника «Байрактар» у побережья Крыма экипажем фрегата Черноморского флота. Был произведен пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов