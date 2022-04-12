В МО РФ заявили об уничтожении двух украинских беспилотников над Бердянском и Мелитополем

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Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника в небе над Бердянском и Мелитополем, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 32 военных объекта Украины. В районе Новомихайловки уничтожен ЗРК «Бук-М1», в районе Золотаревки - радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300, а также уничтожены один командный пункт и 18 районов сосредоточения боевой техники.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотника «Байрактар» у побережья Крыма экипажем фрегата Черноморского флота. Был произведен пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов