Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила еще 32 военных объекта Украины
В Минобороны России сообщили об успехах оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 32 военных объекта Украины», - заметил Конашенков.
Он уточнил, что среди них были зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Новомихайловка и радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе населенного пункта Золотаревка. Кроме этого, был уничтожен командный пункт и поражены 18 районов сосредоточения боевой техники Украины.
Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о сорванной артиллерийскими ударами и авиацией попытке украинских националистов прорваться из Мариуполя.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов