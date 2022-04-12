Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила еще 32 военных объекта Украины

Среди этих объектов, по словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, были зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсвета и наведения С-300, командный пункт и 18 районов сосредоточения боевой техники Украины.

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В Минобороны России сообщили об успехах оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 32 военных объекта Украины», - заметил Конашенков.

Он уточнил, что среди них были зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Новомихайловка и радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе населенного пункта Золотаревка. Кроме этого, был уничтожен командный пункт и поражены 18 районов сосредоточения боевой техники Украины.

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о сорванной артиллерийскими ударами и авиацией попытке украинских националистов прорваться из Мариуполя.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов