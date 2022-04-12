Смертоносный «Штиль»: кадры ликвидации фрегатом ЧФ России БПЛА ВСУ «Байрактар» у берегов Крыма
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотника ВСУ «Байрактар» у побережья Крыма. Он был ликвидирован экипажем фрегата Черноморского флота.
Он уничтожил БПЛА, находящийся в зоне действия кораблей Черноморского флота. Экипаж произвел пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль».
В МО РФ сообщают, что беспилотник осуществлял разведку действий кораблей Черноморского флота, а также береговых и наземных позиций боевой техники ВС РФ, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины.
Ранее стало известно, что Пентагон планирует передать Украине 10 новейших беспилотников-камикадзе Switchblade. Об этом заявил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин. С его слов, БПЛА данного типа, оснащены особыми боеголовками, способными уничтожать бронетехнику и артиллерию.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов