Смертоносный «Штиль»: кадры ликвидации фрегатом ЧФ России БПЛА ВСУ «Байрактар» у берегов Крыма

МО РФ сообщает, что беспилотник осуществлял разведку действий кораблей ЧФ и береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных Сил России.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотника ВСУ «Байрактар» у побережья Крыма. Он был ликвидирован экипажем фрегата Черноморского флота.

Он уничтожил БПЛА, находящийся в зоне действия кораблей Черноморского флота. Экипаж произвел пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль».

В МО РФ сообщают, что беспилотник осуществлял разведку действий кораблей Черноморского флота, а также береговых и наземных позиций боевой техники ВС РФ, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует передать Украине 10 новейших беспилотников-камикадзе Switchblade. Об этом заявил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин. С его слов, БПЛА данного типа, оснащены особыми боеголовками, способными уничтожать бронетехнику и артиллерию.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов