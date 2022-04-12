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В Минздраве рассказали о доступных для граждан космических технологиях контроля здоровья сердца

Алексей Курильченко
10:31 12.04.2022
Метод дистанционного мониторинга может существенно снизить число пациентов с повышенным давлением, риском инфаркта и других нарушений кровообращения.
В Минздраве рассказали о доступных для граждан космических технологиях контроля здоровья сердца
© Фото: Stefan Klein, imagebroker, Globallookpress
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В честь отмечаемого 12 апреля Дня космонавтики главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о технологиях космической телеметрии - системе дистанционного мониторинга за состоянием здоровья космонавтов. Сегодня, по словам Бойцова, эта технология доступна для широкого круга российских граждан.

«Одна из главных задач, которая решается с помощью дистанционного мониторинга артериального давления, - это повышение эффективности лечения артериальной гипертонии, поскольку дистанционный мониторинг предполагает возможность своевременной дистанционной коррекции повышенного уровня артериального давления и, таким образом, способствует большей вероятности достижения его целевых значений», - рассказал Бойцов.

Он отметил, что при диспансерном наблюдении около 40% пациентов достигают целевых значений артериального давления. При этом при дистанционном мониторинге это значение может достигать 60%. При дистанционном мониторинге артериального давления количество лиц с повышенным показателем можно снизить более чем на 70%.

«И есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения и, соответственно, инвалидизации и смертности населения», - заключил Бойцов.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Хорькова рассказала, что перед инфарктом у человека появляется желудочковая тахикардия, сопровождающаяся болью в грудной клетке, головокружением, обмороками, выраженной одышкой и резкой слабостью. Врач отметила, что понятие «тахикардия» обозначает учащенный пульс - более 80-90 ударов в минуту. При этом она подчеркнула, что есть разные виды тахикардии и при отсутствии вышеназванных признаков этот симптом не требует назначения лекарств и проходит самостоятельно.

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