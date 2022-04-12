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Мы - первые: экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Ян Брацкий
00:01 12.04.2022
Первый полет в космос был совершен 12 апреля 1961 года, корабль «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур в 09:07 по московскому времени.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили всех россиян с Днем космонавтики.

«Шестьдесят один год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного - покорению Вселенной человеком. Началась новая страница в истории - история пилотируемых космических полетов и первым стал наш соотечественник - Юрий Алексеевич Гагарин», - сказал Артемьев.

Его полет стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, среди которых были рабочие, инженеры и конструкторы. Кроме того, первый полет в космическое пространство продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологий, добавил российский экипаж МКС.  

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