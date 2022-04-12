В стране и мире Мы - первые: экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики Ян Брацкий Первый полет в космос был совершен 12 апреля 1961 года, корабль «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур в 09:07 по московскому времени. © Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили всех россиян с Днем космонавтики. «Шестьдесят один год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного - покорению Вселенной человеком. Началась новая страница в истории - история пилотируемых космических полетов и первым стал наш соотечественник - Юрий Алексеевич Гагарин», - сказал Артемьев. Его полет стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, среди которых были рабочие, инженеры и конструкторы. Кроме того, первый полет в космическое пространство продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологий, добавил российский экипаж МКС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика