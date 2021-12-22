Кардиолог рассказала, какой пульс может предвещать инфаркт

Перед инфарктом у человека появляется желудочковая тахикардия, сопровождающаяся болью в грудной клетке, головокружением, обмороками, выраженной одышкой и резкой слабостью, сообщила заведующая отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции №2 Тюменского кардиологического научного центра, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Хорькова.

«У больных может развиться такой вид тахикардии, как желудочковая, которая может сопровождаться потерей сознания и стать причиной внезапной сердечной смерти. Такой категории может потребоваться имплантация в подключичную область устройства с функцией дефибриллятора», - рассказала Хорькова в интервью изданию «Доктор Питер».

Врач отметила, что понятие «тахикардия» обозначает учащенный пульс - более 80-90 ударов в минуту. При этом она подчеркнула, что есть разные виды тахикардии и при отсутствии вышеназванных признаков этот симптом не требует назначения лекарств и проходит самостоятельно.

Ранее врач-терапевт высшей категории, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного Департамента здравоохранения Алексей Безымянный перечислил признаки инфаркта.

По его словам, среди нетипичных симптомов отмечается боль в зубах и животе, в частности, в эпигастральной области.