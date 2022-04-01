Захарова: РФ ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства
Российская сторона ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Она (реакция - ред) у нас неизменная - ответим», - цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее Госдеп США приветствовал высылку российских дипломатов из Европы. Представитель американского ведомства Нед Прайс выразил солидарность со своими партнерами в вопросах защиты национальной безопасности.
Также официальный представитель МИД России напомнила, что основательница дома «Шанель» сотрудничала с нацистами во время Второй Мировой войны. По словам Марии Захаровой, Коко Шанель была коллаборационисткой, агентом Третьего рейха и сотрудничала с сотрудниками оккупационного правительства Франции.