Захарова: РФ ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства

Также официальный представитель МИД России напомнила, что основательница дома «Шанель» сотрудничала с нацистами во время Второй Мировой войны. По словам Марии Захаровой, Коко Шанель была коллаборационисткой, агентом Третьего рейха и сотрудничала с сотрудниками оккупационного правительства Франции.

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