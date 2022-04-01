Захарова напомнила о сотрудничестве основательницы «Шанель» с нацистами

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу ранее появившейся информации об отказе продавать продукцию торговой марки «Шанель» гражданам России.

В своем Telegram-канале дипломат написала, что управляющие наследием «Великой Коко» своими действиями решили присоединиться к русофобской компании по «отмене России».

Мария Захарова сообщила, что Коко Шанель во время Второй мировой войны была коллаборационисткой и агентом Третьего рейха. Также она заявила о связях основательницы мирового бренда с работниками оккупационного правительства Франции.

«До войны она продала мощности по производству знаменитого парфюма «Шанель №5» промышленникам еврейского происхождения. Привлекая нацистов, она пыталась вернуть себе права на прибыль от продажи духов», - рассказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова в заключение добавила, что торговый дом «Шанель» может «возвращаться на круги своя и поддерживать нацизм». И уточнила, что теперь об этом «будут знать все».

Ранее Мария Захарова заявила, что эмоциональность президента США Джо Байдена начинает превалировать над разумом, профессионализмом и логикой. Она выразила надежду, что под действиями эмоций американский президент не совершит непоправимых для всего мира действий.