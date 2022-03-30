Госдеп поприветствовал высылку российских дипломатов из Европы
Прайс выразил солидарность со своими партнерами в вопросах защиты национальной безопасности.
© Фото: Артур Габдрахманов РИА Новости
Вашингтон приветствует решения ряда европейских стран о высылке русских дипломатов. Об этом сказано в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.
«Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию и защищать наши общие национальные интересы от действий Российской Федерации», - цитирует слова Прайса «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что 45 российских дипломата обязали покинуть Польшу за пять дней, из Нидерландов высылают 17 дипломатов, представляющих РФ.