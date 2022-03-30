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Госдеп поприветствовал высылку российских дипломатов из Европы

Виталий Музыка
04:05 30.03.2022
Прайс выразил солидарность со своими партнерами в вопросах защиты национальной безопасности.
Госдеп поприветствовал высылку российских дипломатов из Европы
© Фото: Артур Габдрахманов РИА Новости
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Вашингтон приветствует решения ряда европейских стран о высылке русских дипломатов. Об этом сказано в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

«Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию и защищать наши общие национальные интересы от действий Российской Федерации», - цитирует слова Прайса «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что 45 российских дипломата обязали покинуть Польшу за пять дней, из Нидерландов высылают 17 дипломатов, представляющих РФ.

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