МО: ВС РФ завершили зачистку населенного пункта Урожайное и ведут бои за совхоз «Октябрь»

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Подразделения ВС России завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54-ой отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом «Октябрь». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Глубина продвижения за день составила 8 километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом», - заявил представитель оборонного ведомства.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении 124 украинских самолетов и 81 вертолета. Сообщается, что за ночь было уничтожено до 40 украинских националистов, одна артиллерийская батарея, две БМП и четыре автомобиля.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов