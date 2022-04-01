МО: ВС РФ завершили зачистку населенного пункта Урожайное и ведут бои за совхоз «Октябрь»
Подразделения ВС России завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54-ой отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом «Октябрь». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Глубина продвижения за день составила 8 километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом», - заявил представитель оборонного ведомства.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении 124 украинских самолетов и 81 вертолета. Сообщается, что за ночь было уничтожено до 40 украинских националистов, одна артиллерийская батарея, две БМП и четыре автомобиля.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов