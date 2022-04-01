Минобороны: авиация ВС РФ уничтожила за сутки 40 военных объектов Украины

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Авиация Вооруженных сил Российской Федерации в течение дня уничтожила 40 военных объектов Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению представителя российского оборонного ведомства, среди уничтоженных объектов оказались: два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили о сбитом украинском Ми-24 и 4-х беспилотниках. Как сообщил официальный представитель МО РФ, Ми-24 был сбит в 30 километрах от города Изюм, а беспилотники в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов