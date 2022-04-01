МО РФ: никакого отношения к российским ВС нефтебаза под Белгородом не имеет

Украинские вертолеты Ми-24 утром нанесли удар по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине Белгорода, отметили в министерстве.

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Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сегодня, 1 апреля, два вертолета Ми-24 украинской армии на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство РФ около пяти часов утра по московскому времени. По его словам, украинские вертолеты нанесли удар по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, расположенному на окраине Белгорода.

«В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись. Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет», - сказал Конашенков на брифинге.

Также представитель военного ведомства добавил, что высокоточными ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки ВСУ в районе Шахтерского.

Ранее корреспондент «Звезды» Олег Лавров показал кадры пострадавшей от снаряда ВСУ квартиры в Донецке. В частности, он продемонстрировал разрушившийся у здания балкон и констатировал, что, если бы в комнате находились жильцы, без жертв не обошлось бы.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.