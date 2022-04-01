«То, что осталось от балкона»: кадры пострадавшей от снаряда ВСУ квартиры в Донецке

Корреспондент «Звезды» отметил, что если бы в комнате находились люди, без жертв не обошлось бы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Школа в донецком районе Текстильщик подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. И буквально в соседнем районе под ударом «Градов» оказался жилой пятиэтажный дом. Корреспондет «Звезды» Олег Лавров показал разрушившийся у здания балкон и констатировал, что если бы в комнате находились жильцы, без жертв не обошлось бы.

«Еще один снаряд из реактивной системы залпового огня угодил в этот жилой дом. Эпицентр в квартире. Так выглядит балкон, а точнее то что от него осталось снаружи. В результате обстрела украинской артиллерии с западной стороны пятиэтажки выбило все окна», - говорит корреспондент.

Напомним, до этого Олег Лавров показал последствия украинского обстрела Михайловки в Донбассе. По его словам, местные жители нашли в огороде носовую часть от ракеты «Града» и осколок, на котором был написан серийный номер.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.