Путин и Макрон обсудили вопрос оплаты за газ из России в рублях

Согласно заявлению, в частности был обсужден вопрос оплаты поставок газа из РФ в страны ЕС.

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В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона был обсужден вопрос о переходе к оплате на рубли за газ из России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС», - говорится в заявлении.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе заявил, что европейским странам придется перейти на рубли при оплате за российские энергоносители. Постпред РФ не исключил того, что ситуация с энергоносителями может привести к правительственным кризисам в некоторых странах Европы.