В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР сообщили о 25 выпущенных снарядах по Донецку украинскими силовиками

Виталий Музыка
06:34 11.04.2022
Два обстрела населенных пунктов ДНР со стороны ВФУ были произведены с интервалом в 20 минут.
В ДНР сообщили о 25 выпущенных снарядах по Донецку украинскими силовиками
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Читайте нас на:

Со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксирован обстрел двадцати пятью снарядами 122-мм калибра по районам Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР по контролю и координации режима прекращения огня.

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм», - сказано в сообщении.

По данным представительства, спустя двадцать минут было выпущено еще десять снарядов того же калибра из Красногоровки по Петровскому району Донецка.

Ранее сообщалось, что ВФУ в шестой раз обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив десять ракет из «Града»; официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 86 украинских военных объектов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:37 В стране и мире
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
05:53 Армия
Видео
Разрушения колоссальные: как изменилась Попасная из-за постоянных городских боев
05:01 Армия
Видео
Опасный «урожай»: как саперы РФ обезвреживают снаряды в полях Мелитополя
04:12 В стране и мире
Times: блок НАТО летом пополнится Финляндией и Швецией
03:13 В стране и мире
Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов
Популярное
Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов
Видео
Смертоносное облако: как украинские боевики устраивают провокации с химикатами в Рубежном
Видео
Военные объяснили отличие НКО от НЛО на орбитах Земли
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.