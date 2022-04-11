В ДНР сообщили о 25 выпущенных снарядах по Донецку украинскими силовиками

Два обстрела населенных пунктов ДНР со стороны ВФУ были произведены с интервалом в 20 минут.

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Со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксирован обстрел двадцати пятью снарядами 122-мм калибра по районам Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР по контролю и координации режима прекращения огня.

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм», - сказано в сообщении.

По данным представительства, спустя двадцать минут было выпущено еще десять снарядов того же калибра из Красногоровки по Петровскому району Донецка.

Ранее сообщалось, что ВФУ в шестой раз обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив десять ракет из «Града»; официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 86 украинских военных объектов.