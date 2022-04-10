ВКС России поразили еще 86 военных объектов Украины
Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила еще 86 украинских военных объектов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Среди них: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», - уточнил он в ходе брифинга.
Также официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что в общей сложности с начала проведения спецоперации были уничтожены 127 украинских самолетов, 98 вертолетов, 234 ЗРК С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ».
Также, по данным министерства, были уничтожены 436 беспилотников, 2 052 танка и других боевых бронемашин, 232 установки РСЗО, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 975 единиц военной автоспецтехники.
Сегодня МО РФ опубликовало видео уничтожения украинского бронетранспортера точечным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.