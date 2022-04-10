ВКС России поразили еще 86 военных объектов Украины

Среди них, в частности, два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения техники ВСУ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила еще 86 украинских военных объектов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», - уточнил он в ходе брифинга.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что в общей сложности с начала проведения спецоперации были уничтожены 127 украинских самолетов, 98 вертолетов, 234 ЗРК С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ».

Также, по данным министерства, были уничтожены 436 беспилотников, 2 052 танка и других боевых бронемашин, 232 установки РСЗО, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 975 единиц военной автоспецтехники.

Сегодня МО РФ опубликовало видео уничтожения украинского бронетранспортера точечным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.