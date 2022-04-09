ВСУ выпустили десять ракет из «Града» по Ясиноватой в ДНР
По данным представительства ДНР в СЦКК, это шестой обстрел населенного пункта за субботу.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ снова обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив десять ракет из «Града».
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - Прим.ред.) по направлению - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая», - сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в СЦКК, это шестой обстрел Ясиноватой за субботу, 9 апреля.
В среду, 6 апреля, ВСУ атаковали город Ясиноватая. В результате обстрела произошло возгорание здания местного управления по газоснабжению и газификации ГК «Донбассгаз». О жертвах и пострадавших не сообщалось.