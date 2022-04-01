«Ценности русского народа»: как среагировали зрители на фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Фильм Алексея Пиманова посвящен футболистам московского «Динамо» - в 1945 году они сразились с легендарными футбольными клубами Британии в Лондоне.

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В Музее Победы состоялся бесплатный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин». Фильм посвящен футболистам московского «Динамо» - в 1945 году они сразились с легендарными футбольными клубами Британии в Лондоне.

«Фильм очень понравился, ходила на него второй раз, и со вторым просмотром открыла для себя еще больше нового и интересного. Мне очень понравилось, что поднимаются важные вопросы ,показываются русские ценности, ценности нашего народа. Очень рекомендую этот фильм к просмотру», - поделилась впечатлениями зрительница.

История фильма разворачивается в ноябре 1945 года. Противниками московского «Динамо» стали, в том числе, непобедимые команды вроде «Челси» и «Арсенала».

В сюжете есть не только футбольные матчи - так, например, имеется линия с очаровательной английской корреспонденткой, которая пытается сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего русского игрока. Другая линия - попытка поживиться английских букмекеров. Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили русских футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов.

«Очень понравился фильм, особенно с теми событиями, которые сейчас происходят. Я даже расплакалась. Потрясающий фильм, я советую его посмотреть всем. Он, оказывается, на реальных событиях, я даже не знала. Понравилось», - призналась посетительница показа Вероника.

Фильм основан на реальных событиях. Советские футболисты не проиграли ни одного матча. Ими была очарована английская публика, было перевернуто ее представление о русском человеке и о СССР.

Ранее о героях фильма рассказывал его режиссер, Алексей Пиманов. По его словам, речь шла о съемках кино про поколение победителей, патриотов, которые не понимали, как можно проигрывать.

Также Пиманов рассказал, как в процессе создания фильма ему помогло Минобороны России - речь шла о помощи в воссоздании на съемочной площадке знаменитого лондонского тумана.