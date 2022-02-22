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«Дым немного другой, более военный»: Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» во время съемок «Одиннадцати молчаливых мужчин»

Владимир Расходчиков
20:40 22.02.2022
Министерство обороны России помогло автору и режиссеру фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексею Пиманову со съемками густого тумана во время одного из матчей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Для воссоздания густого тумана, который стоял на стадионе White Hart Lane в Лондоне в 1945 году во время футбольного матча советского «Динамо» и британского «Арсенала», автору и режиссеру фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексею Пиманову пришлось обратиться за помощью к Минобороны. Об этом он рассказал в эфире программы «Легенды кино».

«Когда мы наш киношный дым вешали, он выдувался мгновенно, ну и нереально. А нарисовать этот туман на компьютере в графике очень сложно, почти нереально. И мы долго думали, как это сделать. И в конце концов я попросил в родном Министерстве обороны - дым немножко другой, более военный, скажем так. Он тяжелый, но при этом у него есть запах», рассказал Пиманов.

Однако, через три дня съемок к стадиону прибыли сотрудники МЧС, которые попросили прекратить использование этого густого дыма из-за находящегося поблизости госпиталя Бурденко. 

«На третий день к нам приехало МЧС и сказало: "Алексей, мы вас очень уважаем, но очень к вам большая просьба закончить это безобразие." Потому что рядом госпиталь Бурденко, о котором мы даже не подумали, что там есть проблемы с дыханием. В общем, вот так мы нагрешили конечно, но что делать, ради футбола», - отметил Пиманов. 

Смотрите программу «Легенды кино» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Автор фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов и актеры, сыгравшие в этой картине, расскажут о том, как история про легендарное турне «Динамо» в Великобритании 1945 года и великих советских спортсменах была воссоздана на киноленте.

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