Басурин заявил, что в Мариуполе осталось три очага сопротивления

По словам представителя ДНР, оставшиеся очаги сопротвиления - это центр города, «Азовсталь» и порт.

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В Мариуполе остается три основных очага сопротивления. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Мариуполь полностью блокирован. Три очага сопротивления основных - это центр города, «Азовсталь» и порт», - рассказал Басурин в эфире Первого канала.

Ранее в Минобороны России рассказали, что Вооруженные силы Российской Федерации открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье по просьбам президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Шольца к президенту РФ Владимиру Путину. Согласно представителю МО РФ, гуманитарную операцию предлагается провести при участии представителей управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и МККК.

Кроме этого, официальный представитель Минобороны сообщил о поражении оперативно-тактической авиацией России еще 52 военных объекта Украины.