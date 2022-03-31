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МО: ВС РФ вновь открывают гумкоридор из Мариуполя в Запорожье по просьбам Макрона и Шольца к Путину

21:33 31.03.2022
Начальник НЦУО РФ озвучил ряд шагов, которые должны выполнить киевские власти для осуществления гуманитарной операции.
МО: ВС РФ вновь открывают гумкоридор из Мариуполя в Запорожье по просьбам Макрона и Шольца к Путину
© Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress
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Начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские военнослужащие с 1 апреля снова откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину.

По словам представителя оборонного ведомства, гуманитарную операцию для ее успешности предлагается провести при участии представителей управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и МККК. Начальник НЦУО РФ также призвал киевские власти к ряду шагов.

«Опубликовать до 03:00 (мск) 1 апреля 2022 г. данное заявление на украинском и русском языках в средствах массовой информации Украины; осуществить до 03:00 (мск) 1 апреля 2022 г. оповещение установленным порядком о планируемой гуманитарной операции представителей посольств иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и другие международные организации, находящиеся на территории Украины, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая украинские средства массовой информации», - сказал Мизинцев на брифинге.

Также генерал-полковник озвучил просьбу приступить с 6:00 1 апреля к оповещению по всем каналам связи, в СМИ и с использованием системы централизованного информирования и оповещения населения мирных граждан и иностранцев о местах сбора и открытии гумкоридора. И при этом до указанного времени письменно уведомить РФ, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международного Комитета Красного Креста, ОБСЕ и другие международные организации о готовности к проведению эвакуации.

«Неукоснительно выполнить условия по созданию гуманитарного коридора на указанном маршруте и с 09:00 (мск) 1 апреля 2022 г. установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки к эвакуации мирного населения и иностранных граждан и фактическом начале «режима тишины»», - заключил Мизинцев.

Ранее Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинским силовикам не будет предоставлен выход по гуманитарному коридору из Мариуполя.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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