Лукашенко в ходе разговора с Путиным поддержал действия РФ на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным выразил поддержку действий Российской Федерации на Украине. Об этом говорится на сайте пресс-службы Кремля.

«Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации. Условлено о дальнейших контактах», - говорится в заявлении.

Сообщается, что стороны также обменялись поздравлениями по поводу отмечающегося 2 апреля Дня единения народов России и Белоруссии.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что с 1 апреля отменяется плата за входящие звонки россиян, находящихся в Белоруссии. Такая же мера применяется и для граждан Белоруссии в Российской Федерации.