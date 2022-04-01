Путин информировал Лукашенко о ходе спецоперации по защите Донбасса

Также лидеры двух стран обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции.

© Фото: Kremlin pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны обменялись теплыми поздравлениями по поводу грядущего Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

Лидеры двух стран обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции.

Сообщается, что Путин информировал Лукашенко о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Также он дал оценки ведущихся переговоров представителей России и Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поддержку действиям России. Стороны условились о дальнейших контактах.

Ранее Путин предупредил о возможной волне миграции из развивающихся стран в Европу.