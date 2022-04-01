Путин информировал Лукашенко о ходе спецоперации по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Стороны обменялись теплыми поздравлениями по поводу грядущего Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.
Лидеры двух стран обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции.
Сообщается, что Путин информировал Лукашенко о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Также он дал оценки ведущихся переговоров представителей России и Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поддержку действиям России. Стороны условились о дальнейших контактах.
Ранее Путин предупредил о возможной волне миграции из развивающихся стран в Европу.