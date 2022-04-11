Рогозин заявил, что Путину будет доложено видение «Роскосмоса» по дальнейшему сотрудничеству на МКС

Дмитрий Рогозин отметил, что в отношении российских предприятий РКЦ «Прогресс», «Российские космические системы» и головного института в ЦНИИмаш были введены санкции, и теперь без этих организаций невозможна безопасная эксплуатация МКС.

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В ближайшее время президенту страны Владимиру Путину будет доложена позиция «Роскосмоса» о целесообразности дальнейшего продолжения сотрудничества с партнерами по Международной космической станции (МКС).

Об этом заявил глава космической корпорации России Дмитрий Рогозин. В своем интервью РИА Новости он отметил, что данный вопрос уже обсуждался во время наблюдательного совета госкорпорации.

«Вопрос нашей позиции на днях обсуждался на набсовете "Роскосмоса", в состав которого входят представители ключевых министерств и ведомств, связанных с работой "Роскосмоса", а возглавляет его профильный вице-премьер. Планируем доложить нашу позицию президенту в ближайшее время», - приводит агентство слова Дмитрия Рогозина.

Руководитель российской космической корпорации напомнил, что «Роскосмос» обратился к NASA, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры для отмены санкций, введенных США, Канадой и странами ЕС в отношении российских предприятий РКЦ «Прогресс», «Российские космические системы» и головного института ЦНИИмаш. Рогозин обратил внимание, что в ЦНИИмаш входит Центр управления полетами. По его словам, без этих организаций невозможна безопасная эксплуатация МКС.

Напомним, ранее в NASA заявили о прогрессе в переговорах по продлению работы МКС до 2030 года. Но в то же время Соединенные Штаты, как сообщил Рогозин, не намерены снимать санкции с космической отрасли России.

Несмотря на требование корпорации «Роскосмос», американская сторона не сняла санкции с предприятий космической отрасли России.