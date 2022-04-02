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Рогозин сообщил, что США не сняли санкции с космической отрасли России

Марина Крижановская
12:01 02.04.2022
Он обратил внимание на противоречивую ситуацию: вроде бы послабление санкций есть, но в то же время их никто не отменяет.
Рогозин сообщил, что США не сняли санкции с космической отрасли России
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Соединенные Штаты не намерены снимать санкции с космической отрасли России. Несмотря на требование корпорации «Роскосмос», американская сторона не сняла санкции с предприятий космической отрасли России.

Глава корпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что американское космическое агентство продолжит сотрудничество с различными ведомствами США для обеспечения бесперебойной работы в том числе партнеров из России на МКС. Об этом он рассказал в эфире «Россия-24».

«НАСА продолжит взаимодействие с федеральными агентствами и ведомствами США с тем, чтобы обеспечить бесперебойную работу, в том числе и российских партнеров на Международной космической станции», - сообщил глава «Роскосмос».

Он обратил внимание на противоречивую ситуацию: вроде бы это послабление санкций, но в то же время их никто не отменяет. Также Рогозин подчеркнул, что без России на МКС американская сторона не справится.

«Подчеркну: в каком-то смысле это изъятие из санкций. То есть: МКС им нужна, без русских они там не могут справиться - никто, кроме нас, не может доставить топливо на Международную космическую станцию, никто, кроме наших двигателей, наших грузовых кораблей, не может корректировать положение МКС, уворачивая ее от космического мусора. Но санкции никто не отменяет», - отметил Дмитрий Рогозин.

Также руководитель космической корпорации сообщил, что «наша программа сотрудничества определяется межправительственным соглашением».

«Решение мы примем после того, как "Роскосмос" проведет анализ и доложит свою позицию политическому руководству страны», - подытожил Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось о прогрессе в переговорах между агентством NASA и «Роскосмоса» по продлению работы МКС до 2030 года.

Об этом сообщила руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кэти Людерс.

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