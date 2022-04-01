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Не оставить в беде: жители Новоайдара получили гуманитарную помощь от Урала

Валентин Гвоздев
14:43 01.04.2022
Преодолев около 2700 километров, фура с 20 тоннами гуманитарной помощи добралась до Новоайдара, чтобы доставить самый ценный груз нуждающимся людям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Очередная партия гуманитарной помощи доставлена на освобождаемые территории Донбасса. Так, 18 тонн груза для беженцев из Донбасса собрали жители Урала. Это - одежда, продукты питания и медикаменты. Новоайдар - лишь первая остановка на пути следования. Впереди и другие пункты, освобожденные от нацформирований Украины.

Семье из Северодонецка пришлось покинуть родной дом две недели назад. Они рассказали, что «начали обстреливать город сильно, попало в соседний дом и магазин». В итоге семья приняла решение уехать с родителями. Сейчас испытывают огромную потребность в питании и в памперсах для детей.

«Обстреливает украинская армия со всех сторон. Выехали вот так: в чем были одеты, в том уехали», - сообщил беженец.

Другая семья рассказала, что выехать пришлось из Рубежного, под обстрелами. Говоря об испытываемых трудностях, отметили, что в основном - это продовольствие и деньги, так как «карточки сейчас не работают».

«Выехали 22-го числа, родственники приехали за нами. Под бомбежками выезжали», - ответил другой беженец из Донбасса.

Но мир не без добрых людей. Так, водитель доставившего гуманитарный груз автомобиля, сказал, что привез «самую непосредственную помощь людям».

«Чтобы не голодали, одевать, обувать. Чтобы люди всегда были не голодные. И что не на позициях <...>, мы же все понимаем, знаем отношение "Азова", "Айдара"** к народу. Поэтому мы стараемся помочь людям», - пояснил водитель фуры Вячеслав Новиков.

Он добавил, что везет порядка 18-20 тонн гумпомощи, среди которой продукты, одежда, медикаменты. И все это из Свердловской области, города Заречный, поселка Белоярский. Так, преодолев около 2700 километров, он приехал, чтобы доставить самый ценный груз нуждающимся людям.

Накануне, 31 марта, российские военнослужащие доставили 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Груз предназначался для жителей населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка.

Также и более тысячи жителей города Херсон получили продукты первой необходимости, доставленные в Херсонскую область из России. Помимо хлеба, круп, сахара и консервов всем пришедшим к областной администрации жителям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории России.

**«Айдар» - экстремистская организация, запрещенная в России. 

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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