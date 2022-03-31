Российские военнослужащие доставили 30 тонн гумпомощи жителям Харьковской области

Груз доставили военнослужащие ВС РФ в населенные пункты Великий Бурлук и Ольховатка.

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Российские военные доставили 30 тонн жизненно важного груза в Харьковскую область, сообщает Минобороны России. Продукты, лекарства, воду раздают местным жителям.

Как уточняет российское военное ведомство, гумпомощь доставили в населенные пункты Великий Бурлук и Ольховатка. В первую очередь она предназначена для семей с детьми и пожилых людей.

В условиях, когда полки магазинов пустуют, жители поселений Харьковской области могут рассчитывать на российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие передали гуманитарную помощь тысяче жителей города Херсона.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов