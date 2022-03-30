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Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь тысяче жителей города Херсона

алиса краузова
05:01 30.03.2022
Более тысячи жителей Херсона получили гумпомощь от российских военных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие организовали очередную передачу гуманитарной помощи мирному населению. Более тысячи жителей города Херсон получили продукты первой необходимости, доставленные в Херсонскую область из Российской Федерации.

С самого утра на площади у областной администрации российскими военнослужащими была организована передача продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся в них жителям. В первую очередь помощь от российских военных получали пенсионеры, инвалиды и женщины с детьми. До этого, по словам некоторых граждан, люди не имели возможности даже поесть около двух дней, так как в городе практически невозможно купить продукты питания.

Помимо хлеба, круп, сахара и консервов всем пришедшим к областной администрации жителям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости.

«Спасибо, люди добрые, за все», - поблагодарила военнослужащих одна из пенсионерок, пришедшая на площадь за гуманитарной помощью.

Во избежание гуманитарной катастрофы, в город Херсон российскими военнослужащими регулярно доставляются продуктовые наборы и товары первой необходимости. Гумпомощь организованно выдается местным жителям.

В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.

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