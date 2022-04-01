«Все прошло идеально»: глава МАГАТЭ о переговорах с РФ по безопасности АЭС на Украине

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал об итогах переговоров в Калининграде с представителями РФ по вопросам обеспечения безопасности украинских атомных электростанций. По словам представителя организации, встреча прошла идеально.

«Калининград - очень динамичный город, отличное место для таких важных встреч. Надеюсь, этот город принесет нам удачу, она нам сейчас очень нужна. И я сюда еще вернусь. Все прошло просто идеально, большое спасибо губернатору за организацию этой встречи», - заявил глава организации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские националисты нанесли удар по питающим Чернобыльскую АЭС подстанции и линиям электропередачи. Российские специалисты уже приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. При этом украинская сторона всячески уклоняется от проведения ремонтно-восстановительных работ, отметил он.