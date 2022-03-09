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МО РФ: украинские националисты нанесли удар по питающей ЧАЭС подстанции

Анна Касаткина
20:20 09.03.2022
Российские специалисты уже приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Илья Тимин, РИА Новости
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Украинские националисты нанесли удар по питающим Чернобыльскую АЭС подстанции и линиям электропередачи. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Украинские националисты пошли на очередную провокацию, провокацию крайне опасную. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередач питающим Чернобыльскую АЭС», - сказал он.

По словам Панкова, российские специалисты уже приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. При этом украинская сторона всячески уклоняется от проведения ремонтно-восстановительных работ, отметил он.

Панков подчеркнул, что данная ситуация подтверждает в очередной раз целенаправленный и провокационный характер действий националистов.

Чернобыльская и Запорожские АЭС в данный момент находятся под контролем российских военнослужащих, которые совместно с украинскими специалистами и нацгвардией обеспечивают безопасность станций.

Ранее украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ о якобы отключении электроснабжения на ЧАЭС, которое используется в том числе для охлаждения отработавшего топлива, что потенциально нарушает принцип безопасности в части бесперебойного энергоснабжения. В МАГАТЭ на это заявили, что не видят критических нарушений в безопасности Чернобыльской АЭС.

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