Глава МАГАТЭ прибыл в Калининград для переговоров с российской стороной

Ожидается, что переговоры с российскими высокопоставленными чиновниками пройдут в пятницу.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными чиновниками Российской Федерации, которые состоятся в пятницу. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси только что прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками завтра утром», - цитирует МАГАТЭ РИА Новости.

Ранее в госкорпорации «Росатом» сообщили, что четырех сотрудников удерживают на Ровненской АЭС. Через постоянное представительство РФ при международных делах в Вене госкорпорация уведомила об этой ситуации МАГАТЭ, высказав тревогу и озабоченность.