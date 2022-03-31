Глава МАГАТЭ прибыл в Калининград для переговоров с российской стороной
Ожидается, что переговоры с российскими высокопоставленными чиновниками пройдут в пятницу.
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными чиновниками Российской Федерации, которые состоятся в пятницу. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии.
«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси только что прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками завтра утром», - цитирует МАГАТЭ РИА Новости.
Ранее в госкорпорации «Росатом» сообщили, что четырех сотрудников удерживают на Ровненской АЭС. Через постоянное представительство РФ при международных делах в Вене госкорпорация уведомила об этой ситуации МАГАТЭ, высказав тревогу и озабоченность.