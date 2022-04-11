Канцлер Австрии выехал на встречу с Путиным

Встреча с российским лидером пройдет в закрытом режиме.

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Австрийский канцлер Карл Нехаммер покинул здание посольства страны в Москве и выехал на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, сегодня Нехаммер прибыл в Москву для запланированных переговоров с Путиным. Он посетил посольство Австрии в российской столице.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в понедельник, 11 апреля, планируется встреча Путина с Нехаммером. Он отметил, что беседа пройдет в закрытом режиме.