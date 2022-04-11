Песков сообщил о завершении встречи Путина и Нехаммера

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В Ново-Огарево завершилась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Беседа лидеров длилась около полутора часов. Заявлений по итогам встречи не планируется.

«Встреча завершилась», - заявил Песков журналистам.

Сегодня Нехаммер прибыл в Москву для проведения переговоров с Путиным в закрытом формате. До этого он посетил посольство Австрии в России.