Володин считает правильным лишать гражданства РФ тех, кто получает «печеньки госдепа»

Как отметил председатель Госдумы РФ, многие россияне поддерживают проведение спецоперации, но есть те, кто «ведет себя подло, предательски».

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что проведение специальной военной операции по защите Донбасса поддерживает подавляющее число россиян, однако есть те, кто «ведет себя подло, предательски». Именно так Володин выразился о бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой, которая теперь будет работать в издании Die Welt.

«Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа», - написал политик в своем Telegram-канале.

Как утверждает Володин, журналистка теперь будет «оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наемников», которые будут воевать против солдат и офицеров из РФ, а также обосновывать введенные против России санкции.

«К сожалению, для таких «граждан РФ» нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно», - резюмировал председатель Госдумы.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский расколол общество решением о запрете деятельности 11 украинских политических партий. По мнению политика, верным решением для Зеленского было вести диалог с этими партиями.

Вместе с тем политик считает предательством позицию ряда деятелей культуры относительно ситуации на Украине. Как считает председатель ГД РФ, многие годы эти деятели культуры не замечали, что происходит в ДНР и ЛНР и не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан в качестве живого щита.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.