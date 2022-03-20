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Володин заявил, что Зеленский расколол общество, запретив партии

Виталий Музыка
12:21 20.03.2022
Киевские власти ведут практику «затыкания рта неугодным»: без суда можно объявлять врагами всех, кто говорит о произволе режима на Украине, заявил Володин.
Володин заявил, что Зеленский расколол общество, запретив партии
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский расколол общество решение о запрете деятельности 11 украинских политических партий. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актером, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещённых партий есть парламентские», - написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению политика, верным решением для Зеленского было вести диалог с этими партиями.

Володин отметил, что РФ приняла верное решение, когда вышла из Совета Европы, потому что эта организация бессмысленна, поскольку не реагирует на очевидные нарушения прав граждан Украины.

Ранее Володин заявил, что возобновление мира на Украине отдаляется из-за того, что США и страны НАТО поставляют вооружение ВСУ.

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