Володин назвал предательством позицию ряда деятелей культуры по ситуации на Украине

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает предательством позицию ряда деятелей культуры относительно ситуации на Украине. Как сообщает политик, сейчас трудный период в истории российского государства, но его можно преодолеть сплотившись.

Как считает председатель ГД РФ, многие годы эти деятели культуры не замечали, что происходит в ДНР и ЛНР и не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит. Такая позиция, по мнению политика, неприемлема.

«Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовешь. Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях», - заявил в своем Telegram-канале Володин.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее в Минобороны РФ сравнили действия украинских националистов к захваченным военным РФ с пытками германских нацистов в ВОВ. В ведомстве добавили, что все они понесут ответственность за свои действия.