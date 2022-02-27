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Володин назвал предательством позицию ряда деятелей культуры по ситуации на Украине

Игнат Далакян
23:47 27.02.2022
По мнению председателя ГД РФ, сплотившись можно преодолеть этот трудный период в истории России.
Володин назвал предательством позицию ряда деятелей культуры по ситуации на Украине
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает предательством позицию ряда деятелей культуры относительно ситуации на Украине. Как сообщает политик, сейчас трудный период в истории российского государства, но его можно преодолеть сплотившись.

Как считает председатель ГД РФ, многие годы эти деятели культуры не замечали, что происходит в ДНР и ЛНР и не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит. Такая позиция, по мнению политика, неприемлема.

«Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовешь. Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях», - заявил в своем Telegram-канале Володин.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее в Минобороны РФ сравнили действия украинских националистов к захваченным военным РФ с пытками германских нацистов в ВОВ. В ведомстве добавили, что все они понесут ответственность за свои действия.

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