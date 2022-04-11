Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
© Фото: ТРК "Звезда"
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
|
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
© Фото: ТРК "Звезда"
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
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