В Ступино нашли тело еще одного погибшего после взрыва газа в жилом доме

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В подмосковном Ступино, в жилом доме которого произошел взрыв газа, под завалами обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв в результате происшествия увеличилось до трех, сообщили в экстренных службах.

До этого, согласно информации МЧС, после взрыва погибли два человека, пострадали еще пятеро. Взрыв произошел в 05.54 по адресу Центральный переулок, дом 4.

Также корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Кошкин побывал возле места взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступино. Судя по кадрам, взрыв практически уничтожил два верхних этажа здания.