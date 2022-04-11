Лавров заявил об изменении «правил игры» после слов Борреля о конфликте на Украине

Согласно словам главы МИД РФ, ЕС никогда до сих пор не выступал как военная организация.

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Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европейский союз должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, говорит о попытках сделать из Киева плацдарм для окончательного подавления Российской Федерации. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Но то, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, - это меняет существенно правила игры. Потому что никогда Евросоюз до сих пор вообще не выступал как военная организация. Да, они обсуждают свой стратегический компас, Германия впервые в истории выделила дополнительно 100 миллиардов евро на накачивание своих военных мускулов, что тоже является качественным изменением», - заявил глава МИД РФ в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее глава российской дипломатии назвал «из ряда вон выходящими» заявления Борреля по Украине. Лавров при этом отметил, что у Борреля «есть что-то личное» к ситуации на Украине.

До этого Сергей Лавров заявлял, что специальная военная операция РФ на Украине призвана покончить с курсом Соединенных Штатов на доминирование. По мнению главы российского дипломатического ведомства, доминирование США выстраивается с грубейшими нарушениями международного права.