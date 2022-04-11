Путин поручил внести поправки для поддержки семей с детьми, доход которых упал

Согласно заявлению, поправки должны быть внесены до 30 апреля текущего года.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки для семей с детьми, доход которых упал. Перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: ...обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: ...повышение доступности мер социальной поддержки для семей, имеющих детей, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года», - говорится в заявлении Кремля.

Также Владимир Путин поручил российскому правительству представить предложения о доиндексации зарплат, пенсий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Срок подготовки данных инициатив был назначен до 20 апреля текущего года.

Ранее российский президент поручил Промсвязьбанку до 1 октября 2022 года открыть свои филиалы в Крыму и Севастополе. Такое решение было утверждено вместе с перечнем поручений по вопросам социально-экономического развития этих регионов.