Путин поручил банку ПСБ открыть филиалы в Крыму и Севастополе

Решение было утверждено вместе с перечнем поручением по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

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Президент России Владимир Путин поручил Промсвязьбанку до 1 октября текущего года открыть свои филиалы в Крыму и Севастополе. Решение было утверждено вместе с перечнем поручением по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк" обеспечить открытие на территориях Республики Крым и г.Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

17 марта Путин призвал активнее развивать бизнес на территории полуострова Крым. Особое внимание он уделил банковским организациям. Банк ПСБ, по словам Путина, уже приступил к активности на данной территории - следует активно поддерживать все сферы жизни на полуострове и развивать инфраструктуру.